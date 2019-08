Justin Bieber sta di nuovo male: «Sto affrontando un periodo difficile»

LOS ANGELES - Justin Bieber sta affrontando un periodo molto difficile. Il cantante 25enne ha utilizzato Instagram per condividere un video in cui appare mentre canta sul palco nella chiesa che frequenta abitualmente e ha spiegato di stare attraversando un periodo niente affatto facile, ma di essere comunque molto grato a sua moglie Hailey Baldwin, sposata in gran segreto quasi un anno fa, per il grande supporto che gli dimostra sempre.

Accanto alla clip la pop star ha scritto: «Ho cantato in chiesa ieri sera. Dio mi sta facendo affrontare un periodo difficile. La cosa più dura è avere fiducia in Cristo proprio nei momenti più bui. Ma lui saprà finire quello che ha iniziato. Volevo anche ringraziare mia moglie per essere di grande aiuto in questo periodo della mia vita... nella Bibbia c'è scritto di affrontare le prove con gioie. Sembra folle visto che quando ti trovi davanti ai problemi stai male. Qualunque problema stiate affrontando ricordate però a voi stessi che non durerà in eterno! Vi amo ragazzi».

Questo post di Biebier arriva a distanza di pochi giorni da un altro intervento social con cui Justin ha condiviso alcuni consigli su come affrontare la situazione quando si presenta un attacco di panico. A mandarli a lui era stata sua nonna.