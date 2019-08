Jennifer Lopez: «Non si può rottamare una donna a 50 anni»

LOS ANGELES - Quando, ancora a inizio anno, Jennifer Lopez aveva annunciato da Ellen DeGeneres che in estate avrebbe fatto un mini tour per festeggiare i suoi 50 anni, si era limitata a dire che avrebbe fatto qualcosa di «grande» per un «grande compleanno». Ora che il suo “It’s My Party Tour” è concluso e i 50 anni sono metabolizzati (li ha compiuti il 24 luglio), la cantante americana rivela che cosa abbia significato per lei celebrare in questo modo un traguardo così importante.

«Tutti pensavano che fossi pazza quando dicevo di voler andare in giro a far sapere a tutti che avevo 50 anni», spiega J-Lo in un vlog pubblicato sul suo canale YouTube. «Ripetimi un po’ perché lo vogliamo sottolineare… », le dicevano i suoi collaboratori. «Ma per me era importante. Era importante farlo come donna», confessa. «Era importante far sapere alla gente che non si possono rottamare le donne a una certa età, che non si possono rottamare le persone».

Per la splendida 50enne, del resto, «si migliora man mano che si va avanti fintanto che si è aperti all’esperienza di crescere ed evolvere». Facile dirlo per lei? Forse, ma gridare al mondo che aveva 50 anni «è stata un’esperienza catartica» che sembra consigliare a tutte.

