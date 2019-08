Harry Styles tra musica e... funghi

NEW YORK - Harry Styles senza freni sull'ultimo numero di Rolling Stone. L'ex One Direction, diventato solista, ha parlato del suo nuovo album («È tutto sul fare sesso e sentirsi tristi», ha spiegato), dell'essere una star nel 21esimo secolo e dell'uso di droghe che ha fatto durante la fase di registrazione.

«Mi sono fatto un sacco di funghi qui» ha spiegato all'intervistatore mentre giravano per gli studi Shangri-La di Malibu. «Ci facevamo di funghi, ci stendevamo nell’erba e ascoltavamo "Ram" di Paul McCartney sotto la luce del sole. Giravamo gli altoparlanti verso il giardino. Stavo proprio in questo punto quando ci stavamo facendo di funghi e mi sono staccato con un morso la punta della lingua. Quindi cercavo di cantare con tutto quel sangue che mi usciva dalla bocca. Quanti bei ricordi, in questo posto».

Harry ha anche ricordato quanto successo in un'altra occasione, quando un party finì fuori controllo e nonostante perse tutte le sue cose, incluso il portafoglio, quello che più gli dispiacque fu non ritrovare più un paio di pantaloni a zampa che erano i suoi preferiti. «Ci fu una notte che in cui facemmo un grande party e finimmo in spiaggia. Praticamente persi tutte le mie cose. Tutti i vestiti. Il mio portafoglio. Un mese dopo qualcuno ritrovò il portafoglio e me lo spedì, in maniera anonima. Credo semplicemente che sia riemerso dalla sabbia. Ma la cosa più triste è che ho perso il mio paio di pantaloni color mostarda preferiti».

Il disco non ha ancora un nome e potrebbe non essere l'unico evento nel futuro prossimo del cantante. Non esclude, infatti, una reunion degli One Direction: «Se ci sarà mai un momento in cui tutti davvero vogliamo farlo, sarà l’unico momento giusto, perché secondo me non dovrebbe trattarsi di altro che di noi che diciamo: ‘Ehi, era un sacco divertente. Dovremmo rifarlo’. Ma fino a quel momento, sento che mi sto godendo il processo del far musica, la sperimentazione».

C'è spazio anche per l'amore, o meglio l'amore finito, quello provato per la modella Camille Rowe. «Ha vissuto questa separazione che ha avuto un forte impatto» ha dichiarato l'amico Tom Hull. «Sono arrivato nello studio il primo giorno, e avevo queste pantofole davvero belle. Me le aveva regalate la sua ex, quella per cui lui stava malissimo … Aveva comprato pantofole per tutta la mia famiglia. Siamo ancora amici, con lei».