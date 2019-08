MTV Video Music Awards 2019: il video dell'anno è di Taylor Swift

NEWARK - Ieri sera è andata in scena la cerimonia di premiazione degli MTV Video Music Awards 2019. Le attese sono state rispettate: è stato uno show pirotecnico, con performance che resteranno negli annali della manifestazione. In particolare quelle di Taylor Swift, che ha cantato i due singoli del suo nuovo album, "Lover" e "You Need To Calm Down", e quella di Shawn Mendes e Camila Cabello, che per la prima volta hanno eseguito dal vivo la loro mega-hit "Señorita". È stato un momento ad altissima intensità emotiva, che molti hanno passato in attesa di un bacio che suggellasse ufficialmente la relazione tra i due. Alla fine le labbra si sono avvicinate in un paio di occasioni ma non si sono toccate, e il brano è stato chiuso da un sentito abbraccio.

Sul versante dei premi, ecco l'elenco dei principali:

Video dell'anno: Taylor Swift – "You Need to Calm Down"

Artista dell'anno: Ariana Grande

Canzone dell'anno: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – "Old Town Road (Remix)"

Miglior nuovo artista: Billie Eilish

Miglior collaborazione: Shawn Mendes & Camila Cabello – "Señorita"

Miglior artista MTV Push: Billie Eilish

Miglior Pop: Jonas Brothers – "Sucker"

Miglior Hip Hop: Cardi B – "Money"

Miglior R&B: Normani ft. 6lack – "Waves"

Best K-Pop: BTS ft. Halsey – "Boy With Luv"

Miglior Latina: ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – "Con Altura"

Miglior Dance: The Chainsmokers, Bebe Rexha – "Call You Mine"

Miglior Rock: Panic! At The Disco – "High Hopes"

Video For Good: Taylor Swift – "You Need to Calm Down"