Un esperto di comunicazioni da 30mila sterline l'anno per Meghan e Harry

LONDRA - Il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno ingaggiato un esperto in comunicazioni digitali per incrementare e ottimizzare la propria presenza sui social media. Lo afferma il tabloid Sun, che svela il nome di colui che lavorerà a stretto contatto con la coppia: David Watkins, 26 anni, già collaboratore del marchio di moda Burberry.

Watkins, nato in Irlanda, è stato assunto per lavorare sui profili Sussex Royal. Stando a un annuncio di lavoro pubblicato mesi fa si tratta di una posizione che prevede un impiego per cinque giorni la settimana, otto ore al giorno all'interno di un team «dinamico».

Una fonte reale ha dichiarato al tabloid: «Harry e Meghan vogliono conquistare il mondo e vogliono farlo usando i social media per connettersi al meglio con i propri follower».

Al momento la coppia vanta 9,3 milioni di follower su Instagram, mentre i "rivali" William e Kate sfiorano i 10 milioni con un team social che condividono con Buckingham Palace. Chissà che la strategia di Watkins, che percepirà 30mila sterline l'anno per il lavoro (circa 36mila franchi svizzeri), non sia la chiave per il sorpasso.