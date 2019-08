D23, un mondo di novità targate Disney

ANAHEIM - L'universo Disney ha svelato le sue ultime novità nel corso del D23 Expo, che si è tenuto nel fine settimana ad Anaheim.

Nel corso del panel dedicato a film e live action degli studios sono stati annunciati “Raya and the Last Dragon”, basato sulla storia di una guerriera che cerca di salvare il mondo immaginario di Kumandra; il sequel di “Maleficent”, ovvero “Maleficent - Mistress of Evil”, sempre con Angelina Jolie che sarà affiancata da Elle Fanning e Michelle Pfeiffer; un altro seguito, “Frozen 2 - Il segreto di Arendelle” che uscirà nelle sale il 27 novembre e avrà nel cast vocale originale nomi del calibro di Sterling K. Brown ed Evan Rachel Wood.

Forse la sorpresa più grande riguarda il film su Crudelia DeMon, la cattiva de “La carica dei 101”: a interpretarla sarà Emma Stone in una versione decisamente punk (la storia sarà infatti ambientata nella Gran Bretagna degli anni '70).

Ci sono poi tutte le novità di Disney+, il nuovo servizio in streaming che dal 12 novembre sfiderà, grazie a svariati contenuti esclusivi, colosso come Netflix e Amazon Prime. Si va dal “Hero Project” della Marvel a un nuovo spin-off di Star Wars: una serie tv originale dedicata al personaggio di Obi-Wan Kenobi, che avrà di nuovo il volto di Ewan McGregor.