Pamela Anderson e i primi appuntamenti con il costume di Baywatch

LOS ANGELES - Pamela Anderson ha rivelato che ancora oggi le capita di indossare il costume da bagno rosso che portava in 'Baywatch', serie tv degli anni '90 che le ha dato enorme popolarità mondiale. L'attrice ha raccontato che nonostante siano passati più di 20 anni dall'ultima volta che l'ha indossato sul set, il costume le calza ancora alla perfezione e che adora metterlo durante i suoi appuntamenti romantici per cercare di lasciare di stucco le persone che incontra.

Durante un'intervista rilasciata al "The New York Times" ha detto: «Entro nella doccia con il costume addosso e poi mi faccio vedere completamente bagnata come nel telefilm». Michael Berk, uno dei creatori della serie, ha affermato che non è però mai stata intenzione del team creare outfit o capi appositamente provocanti e sexy. Ha spiegato: «Non abbiamo mai cercato di rendere i personaggi sexy intenzionalmente. Si trattava solo di atletica e funzionalità. Come ad esempio per la famosa corsa sulla spiaggia a rallentatore».

La 52enne ha infine raccontato che molte persone le portano dei costumi da bagno da firmare come ricordo. «Ci sono dei fan che vengono da me con degli enormi costumi da bagno da autografare e ogni volta dico: 'Ragazzi questi costumi sono davvero grandi, il mio in verità era minuscolo e si è semplicemente allungato per aderire meglio al mio corpo'», ha concluso Pamela.