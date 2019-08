Madonna difende Miley Cyrus: «Non devi scusarti»

NEW YORK - Madonna ha lodato Miley Cyrus definendola «una donna che ha vissuto». La Regina del Pop ha dato il suo sostegno pubblico alla collega 26enne dopo che quest'ultima si è sentita in dovere di intervenire via social per smentire di aver tradito l'ormai ex marito Liam Hemsworth e per parlare del suo passato turbolento tra droghe e party. Madonna ha detto che Miley non avrebbe neanche dovuto giustificarsi ufficialmente dopo i rumour circolati nei giorni scorsi.

Rispondendo al Tweet della Cyrus, Lady Ciccone ha scritto sul social: «Grazie al cielo! Sei umana! Sei una donna che ha vissuto. Non c'è bisogno di scusarsi!». Madonna non è stata l'unica a tendere pubblicamente la mano all'ex stella della Disney, lo ha fatto anche Bella Thorne. «Amo le tue parole. Hai parlato con il cuore. Ci vuole molto coraggio per scrivere queste cose. Io amo ogni versione di te. La perfezione è imperfetta e questo è un fatto», ha detto la giovane attrice.

Miley nel suo post originale, condiviso il giorno seguente la richiesta di divorzio di Hemsworth, aveva spiegato che sebbene in passato abbia perso importanti contratti di lavoro a causa del suo stile di vita, da quando è tornata con Liam quattro anni fa non è più caduta negli errori del passato.