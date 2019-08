«Dopo Eros, Marica Pellegrinelli ha già un nuovo amore», parola di... Boldi

ROMA - Marica Pellegrinelli avrebbe già un nuovo amore dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, annunciata tramite un comunicato stampa lo scorso luglio.

Lui sarebbe Charly Vezza. I rumour giravano già da qualche tempo, ma adesso sembra esserci una conferma, che arriva a sorpresa da Massimo Boldi. Sì, perché l'attore comico è un caro amico della mamma del giovane l'imprenditore proprietario del marchio Gufram.

Boldi lo ha rivelato in un'intervista rilasciata al settimanale 'Di Più'. «Lei frequenta Charley Vezza, ma mantengono un profilo basso perché si è appena separata», ha spiegato al magazine.

«Sua mamma, Sandra, è una mia grande amica ed è spiazzata dal comportamento del figlio. Non si sbilancia troppo però mi ha confidato di essere sorpresa, anche se non vuole mettere bocca nelle faccende sentimentali del suo Charley. Capisco il senso di sorpresa di sua mamma Sandra: vederlo ora vicino a una donna molto nota come Marica potrebbe attirargli addosso un clamore e un senso di responsabilità che non è facile gestire» ha poi aggiunto.

Eros Ramazzotti, 55 anni, e Marica, 31, si erano sposati nel 2014 e insieme hanno avuto due bambini, Raffaela Maria, 8, e Gabrio Tullio, 4.