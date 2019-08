Britney Spears non sa di chi può fidarsi 

LOS ANGELES - Britney Spears non sa di chi si può fidare. La cantante ha ammesso di avere grandi difficoltà a dare fiducia agli altri perché in tanti si rivelano essere "falsi" nei suoi confronti. Sul social ha spiegato: «Fate attenzione alle persone che non applaudono quando vincete».

«Vivere a Los Angeles è molto difficile. A volte ci si sente soli. Non sai mai di chi ti puoi fidare, e molte persone sono false. Ho una piccolissima cerchia di amici, e faccio solo quello che mi rende felice! A volte leggendo i commenti sotto ai miei post mi rattristo... Quindi ho scelto di non guardarli più... lasciamo che gli odiatori facciano quello che sanno fare meglio... odiare!!», ha aggiunto.

Il compagno di Britney, Sam Asghari, ha lasciato un commento di supporto alla pop star: «I vincenti non odiano e non fanno i bulli, i perdenti invece fanno queste cose perché non hanno quello che hai tu (il cuore più grande del mondo)».

Recentemente Britney ha chiesto che sia tolta la tutela dei suoi beni al padre Jamie dopo che quest'ultimo l'avrebbe a suo dire fatta ricoverare in rehab senza il suo consenso.