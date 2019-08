Sacchetta: «La danza non è per tutti, ma è di tutti»

MENDRISIO - In attesa di incontrarlo al workshop organizzato nell’ambito della rassegna di danza e divertimento ideata dalla PopMusicSchool di Paolo Meneguzzi, in una simpatica videointervista Marcello Sacchetta - che abbiamo conosciuto, prima come concorrente, poi come ballerino professionista e conduttore (day time) di “Amici” di Maria De Filippi - si racconta, dispensando preziosi consigli a coloro che intendono intraprendere il suo medesimo percorso professionale.

«In che modo si diventa un ballerino professionista? Non serve osservare mode e tendenze o ballerini improvvisati: è necessario uno studio approfondito della tecnica, a cui vanno associate tanta determinazione, forza di volontà e follia», spiega il 36enne. «Perché follia? Per il semplice motivo che aiuta a trovare un’identità: talvolta le persone nutrono timore nell’azzardarsi in qualcosa di folle, spegnendo di conseguenza quell’originalità che in quel momento serve».

La gavetta è molto importante, «ed è giusto che si faccia»: «Non è semplice come vi fanno credere i social network, quella è finzione», sostiene Sacchetta. Per raggiungere traguardi e obiettivi, «pensate a rimboccarvi le maniche e a farvi un c**o così».

C’è ancora discriminazione verso i ballerini? «Devo dire che, oggi come oggi, quasi nel 2020, è un po’ passata: c’è chi pensa che la danza sia da femmine, ma non è così. Io sono un esempio. La danza non è per tutti, ma è di tutti».

E prima di concludere, inevitabilmente, anticipa ciò che tra pochi giorni proporrà a Weecandance: «Sto al passo coi tempi, per cui con me porterò uno stile urbano. Mi piace tanto la verità nelle coreografie. E la verità per me sono i movimenti che facciamo tutti giorni».

L'iscrizione al workshop di Marcello Sacchetta è gratuita.

Info: popmusicschool.ch