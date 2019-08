Harry e Meghan criticati, Elton John si prende la colpa

LONDRA - Elton John ha difeso il Principe Harry e Meghan Markle dopo che la coppia reale inglese è stata attaccata sui social e da alcuni giornali per aver utilizzato 4 volte in 11 giorni voli privati che li hanno portati prima a Ibiza e poi in Costa Azzurra per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Secondo qualcuno infatti il Duca e la Duchessa del Sussex non sono coerenti, visto che parlano spesso di lotta al cambiamento climatico ma poi utilizzano l'aereo, uno dei mezzi più inquinanti, per spostarsi. Il cantante ha spiegato però di essere stato lui a pagare per i voli in questione, in modo che i due amici potessero raggiungerlo nella sua casa vicino Nizza.

Sul social ha scritto: «Sono davvero dispiaciuto per alcuni articoli di giornale usciti oggi in cui si parla del soggiorno del Duca e della Duchessa del Sussex nella mia casa di Nizza la scorsa settimana. Dopo un anno di duro lavoro e dedizione per diversi progetti di beneficenza, io e David (il marito, ndr) volevamo che la loro giovane famiglia potesse avere una vacanza privata nella serenità della nostra casa. Per poter mantenere un alto livello di protezione, gli abbiamo fornito un aereo privato».

«Per supportare l'impegno del Principe Harry nella lotta al cambiamento climatico, abbiamo fatto in modo che il volo fosse a emissioni zero, facendo una donazione a Carbon Footprint. Io sostengo il grande impegno di Harry e Meghan in importanti progetti benefici e chiedo alla stampa di smetterla con questa operazione volta a distruggere con falsità l'immagine pubblica di due persone che si impegnano ogni giorno per un mondo migliore», ha concluso la pop star 72enne.

Anche Ellen DeGeneres li difende: «Sono due persone umili» - Ellen De Generes ha lodato il Principe Harry e Meghan Markle definendoli "umili" e "compassionevoli".

La famosissima presentatrice tv americana è voluta intervenire per difenderli, lodando le loro qualità umane. La star 61enne sul suo profilo Twitter ha scritto: «Io e Portia (sua moglie, ndr) abbiamo incontrato il Principe Harry e Meghan in Inghilterra per parlare del loro lavoro a favore della difesa degli animali selvatici. Sono le persone più umili e compassionevoli che abbia conosciuto. Immaginate cosa può voler dire essere attaccati per tutto quello che fate, quando quello che cercate di fare è semplicemente rendere il mondo un posto migliore».