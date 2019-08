(Doppio) nuovo video per Lana Del Rey

NEW YORK - Lana Del Rey ha annunciato per questo giovedì l’uscita di un doppio video per i brani “Fuck It I Love You” e “The Greatest” che troveremo nel suo sesto album, “Norman Fucking Rockwell”, la cui realizzazione è prevista il prossimo 30 agosto.

Nell’assaggio, pubblicato sui social poche ore fa, la si vede a bordo di uno yacht e poi all’interno di un pub, dove lavora dietro il bancone.

Il clip è stato diretto da Rich Lee, a cui la cantante americana nel 2017 aveva già affidato i video dei singoli “Lust For Life”, “Love” e “White Mustang”.

“Norman Fucking Rockwell” raccoglierà complessivamente 14 tracce, tra cui anche i singoli pubblicati nel corso degli ultimi mesi, ovvero “Mariners Apartment Complex”, “Venice Bitch”, “Hope Is a Dangerous Thing For A Woman Like Me to Have – But I Have It”, così come la cover “Doin’ Time” (dei Sublime).

Lana Del Rey sarà in tour in Europa tra febbraio e marzo 2020, ma per ora non sono state annunciate tappe in Svizzera e nemmeno nella vicina penisola.

Info: lanadelrey.com