Xenia Tchoumi è innamorata: «Il mio compagno è aperto e moderno, mi piace molto»

LUGANO - Per la prima volta la riservatissima Xenia Tchoumi si dichiara innamorata. L’influencer ha confidato a Schweizer Illustrierte di essere felice di fianco a un uomo speciale, da un anno e nove mesi.

La 32enne ha spiegato che avendo una vita molto impegnata la loro relazione può funzionare solo grazie alla convivenza e al fatto che il suo partner non sia una persona gelosa. È lei, al contrario, quella che cerca di controllare tutto. «È così per ogni aspetto della mia vita - ha confidato - è nella mia natura, ma concedo comunque molta libertà».

Il compagno di Xenia, come lei, proviene da tre diverse culture, ma si descrivono come molto diversi. «Fra i due quella lunatica e pazza sono io, lui mi tiene con i piedi per terra».

Quello che la modella sembra apprezzare di più nel suo uomo sembra essere il fatto che sia femminista. «È rispettoso delle donne nel modo giusto - ha spiegato - non insulterebbe mai una donna per essersi vestita in modo sexy. Non la guarderebbe mai in modo macho. È aperto e moderno, mi piace molto».