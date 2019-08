Ebbene sì, Dwayne "The Rock" Johnson è un uomo sposato

HONOLULU - L'ex-wrestler e ora attore Dwayne "The Rock" Johnson è ufficialmente un uomo sposato. Lo ha confermato lui stesso con un post social che lo ritrae con la sposa, la cantante e produttrice Lauren Hashian.

La cerimonia a sorpresa – con famiglia e amici intimi – si è tenuta questo fine settimana alle Hawaii. I due stanno assieme dal 2007 e hanno due figlie: Jasmine (3 anni) e Diana (16 mesi).

«Quando siamo in giro continuo a riferirmi a lei come "mia moglie"anche se non ci siamo mai sposati», aveva confessato qualche tempo fa a Entertainment Tonight, «e la gente quando mi sente mi dice: "Eh, come, vi siete sposati?" e io rispondo:"Ehi, no, ma stai calmo!"».

Instagram/TheRock