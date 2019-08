«Miley e Liam passavano un sacco di tempo con Brody e Kaitlynn»

LOS ANGELES - L'annuncio del lasciamento dal compagno di una vita Liam Hemsworth, poi gli scatti paparazzati di Miley Cyrus e una misteriosa bionda che poi si scoprirà essere L'attrice Kaitlynn Carter, sua nuova compagna. In seguito la bagarre sui social con l'ex-partner di quest'ultima - Brody Jenner - con la cantante di "Wrecking Ball" che lo manderà a quel paese.

Una serie di eventi, questa, che ha lasciato di stucco anche gli esperti di gossip più scafati, e figurarsi l'ignaro pubblico. Ma qualcuno, riporta il magazine Access Hollywood, qualcosa in più degli altri la sapeva e l'ha voluta raccontare.

Si tratta di Ashley Wahler, collega di Kaitlynn sul set di "The Hills: New Beginnings" che sostiene che le due coppie passassero «un sacco di tempo assieme» e si vedessero «quasi costantemente». E non solo, Carter e Jenner non sembravano proprio solidissimi: «Non voglio essere quella che parla male delle altre coppie ma nessuno sul set era convinto che la loro storia sarebbe durata ancora molto, i segnali erano davvero troppi».

E per quanto riguarda Miley e Liam, beh... sappiamo tutti come sta andando.