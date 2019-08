La dolcissima luna di miele di Heidi Klum (e quel selfie in topless)

CAPRI - Si sono conosciuti e dopo due mesi hanno già deciso di sposarsi.

Elo hanno fatto (abbastanza in segreto) a febbraio in un ufficio dello stato civile californiano. La seconda cerimonia, che ha davvero fatto parlare di sé, ha avuto luogo a Capri un mesetto fa e ha fatto di Heidi Klum (46 anni) e Tom Kaulitz (29 anni) marito e moglie.

Niente di sobrio, comunque: dall'abito strepitoso firmato Valentino alla location - un megapanfilo che fu di Aristotele Onassis al largo di Capri - alla luna di miele documentata in maniera certosina via social in cui i due sembrano proprio spassarsela un sacco. Fra mare, sole, cibo, vino e... amore.

A far parlare di sé però è stato uno degli ultimi scatti postati dalla Klum sul suo profilo Instagram, un bianco e nero in cui la si vede avvolta in un asciugamano con un seno che fa (forse un po' troppo?) a capolino.

In teoria, lo scatto in questione, sarebbe in violazione con le norme nudità di Instagram ma... dite che glielo faranno rimuovere?

Instagram/Heidi Klum