Quando il capo si spoglia per fare la campagna del suo prodotto

NEW YORK - Per il suo brand di moda Fenty, lo sappiamo bene, la pop-star e imprenditrice Rihanna non si è mai risparmiata impegnandosi in prima persona, mettendoci testa, talento e pure il volto. Un duro lavoro che ha portato grandi risultati e l'entrata (dopo l'acquisizione da parte di LVMH) nell'olimpo dell'alta moda.

Non stupisce più di tanto, quindi, vedere Rihanna in veste (meglio, in... sveste) di testimonial e modella per un altro prodotto a cui tiene particolarmente: la linea di intimo per donne di tutte le taglie Savage X Fenty che aveva già presentato con una sfilata rivoluzionaria e molto discussa (una modella incinta aveva partorito poco dopo).

È recentissima, infatti, gli scatti social (li trovate facilmente su Instagram) che la vede in posa con slip & reggiseno e in forma davvero strepitosa. Date un'occhiata alla gallery qui sopra e diteci se non è vero.

Instagram/ Savage X Fenty