Quella volta che la regina ha incontrato... la regina

LONDRA - Un Oscar, una manciata di Bafta e una quantità di pellicole e serie da far girare la testa eppure, nemmeno Olivia Colman può resistere all'incontro... con la regina.

L'attrice britannica - che interpreta Elisabetta nella terza stagione della serie-fenomeno di Netflix "The Crown" - è finita per caso, e in totale imbarazzo, davanti alla monarca.

«È stato un caso, davvero», ha raccontato a Entertainment Weekly, «eravamo ad un evento British Film Institute e c'era una fila enorme. Io ho pensato: "Beh, magari servono da mangiare", poi a un certo punto mi sono accorta che in fondo c'erano la regina e il principe Filippo... Sono andata nel pallone, ho cominciato a piagnucolare: "On nononono, non so come devo comportarmi!"», ricorda.

Poi qualcuno le ha dato un consiglio provvidenziale: «Era un uomo, un gentleman, mi ha detto: "Non preoccuparti, basta non esagerare. Un inchino: «Sua maestà, sua altezza reale» e poi via...". E ho fatto proprio così, più o meno ce l'ho fatta... ero un po' goffa e con le mani appiccicose...».

La terza stagione di "The Crown" arriverà sulla piattaforma di streaming il prossimo 17 novembre.