L'esordio alla regia di Bella Thorne è un film porno

LOS ANGELES - Da Disney Channel a... PornHub, il salto professionale dell'attrice (e ora regista) Bella Thorne non potrebbe essere dei più grandi.

Stando a quanto rivelato dalla stessa interessata in un video YouTube, il suo esordio dietro alla macchina da presa sarà per ”Her & Him“ una pellicola pornografica per la serie d'autore - e sotto abbonamento - del portale erotico di streaming. PornHub la definisce una rivisitazione in chiave hot di Romeo e Giulietta.

Per Bella invece non è così semplice: «Volevo esplorare le relazioni fra uomo e donna dal punto di vista delle dinamiche di potere - fra dominante e dominato - e come queste cose si riflettono nella vita di ogni giorno anche al di fuori del sesso. L'idea iniziale era di fare un horror natalizio, ma poi ne è uscito un film etereo e bellissimo».

"Her&Him", riporta il portale toofab.com, verrà presentato in anteprima all'Oldenburg international film festival, in Germania il prossimo 11 settembre.