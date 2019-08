Nuovo video (live) per Billie Eilish

LOS ANGELES - Una canzone, “I Love You”, contenuta nel primo e per ora unico album di Billie Eilish - “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” -, che dallo scorso mese di marzo, periodo in cui è uscito sul mercato, sta conquistando le classifiche di tutto il mondo.

Nel video - registrato durante uno show del mese scorso al Greek Theater di Los Angeles - vediamo la 17enne cantare accompagnata dal fratello, nonché produttore, Finneas, alla chitarra. Il tutto dentro una scenografia mozzafiato. Da vedere.