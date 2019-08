Tarantino difende il suo Bruce Lee

LOS ANGELES - Quentin Tarantino ha replicato alle critiche giunte da parte di Shannon Lee, la figlia del compianto Bruce Lee, per come il padre è stato rappresentato in "C'era una volta a... Hollywood".

La star dei film sul kung-fu appare come uno sbruffone attaccabrighe che viene messo a posto dal personaggio di Brad Pitt. Nel corso di una conferenza stampa a Mosca il regista ha spiegato: «Bruce Lee era un tipo arrogante. Il modo in cui parla nel film non l'ho inventato del tutto, l'ho sentito nella realtà dire cose del genere. Se la gente dice: "Beh, non ha mai detto di voler picchiare Muhammad Ali", beh sì, l'ha fatto. Non solo lo ha detto lui, ma anche sua moglie, Linda Lee».

In merito al combattimento tra Lee e Cliff (ovvero Pitt), Tarantino aggiunge: «Cliff potrebbe sconfiggere Bruce Lee? Brad Pitt non sarebbe in grado di sconfiggere Bruce Lee, ma Cliff forse potrebbe. Se mi fate la domanda, 'Chi vincerebbe in un combattimento: Bruce Lee o Dracula?', sarebbe la stessa questione. È un personaggio immaginario. Se dico che Cliff può sconfiggere Bruce Lee, vuol dire che ho creato un personaggio immaginario in grado di battere Bruce Lee».