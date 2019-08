Hemsworth parla di Miley: «Le auguro solo salute e felicità»

SYDNEY - Liam Hemsworth ha rotto il silenzio dopo la diffusione della notizia della separazione da Miley Cyrus, sposata solamente lo scorso dicembre.

«Io e Miley ci siamo separati. Le auguro solo salute e felicità per il futuro» ha scritto l'attore su Instagram. «Questa è una faccenda privata e non ho rilasciato e non ho intenzione di rilasciare commenti a giornalisti o media. Qualsiasi citazione riportata attribuita a me è falsa. Pace e amore».

I due al momento sono separati da migliaia di chilometri: lui è volato in Australia per stare qualche giorno con la famiglia, lei è in vacanza in Italia (tra Lago di Como e Dolomiti) insieme all'amica (o forse qualcosa di più) Kaitlynn Carter.