Harry e Meghan vogliono sempre sedere vicini a tavola: gli amici smettono di invitarli

LONDRA - Gli amici del principe Harry e della moglie Meghan Markle avrebbero «smesso di invitare» l'ex attrice americana a cena insieme al marito perché i due pretenderebbero di sedersi l'una accanto all'altra anche quando i padroni di casa hanno assegnato loro posti separati.

Come riporta il Mail on Sunday, a non sopportare la regola che vuole che le coppie vengano divise per evitare pubbliche manifestazioni di affetto sarebbe proprio la duchessa del Sussex, che la giudica una convenzione «esclusiva» e «tradizionale». Le tenerezze che scambia a tavola col marito, però, non andrebbero proprio giù alla buona società britannica, che mal digerisce i suoi «modi americani». Non rispettare l'assegnazione dei posti, inoltre, è tabù.