Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono lasciati

LOS ANGELES - Miley Cyrus e Liam Hemsworth non stanno più insieme. Un portavoce della cantante ha confermato a People che la coppia «in questo momento ha accettato di separarsi».

La dichiarazione prosegue affermando che Cyrus e Hemsworth «rimarranno comunque genitori attenti di tutti gli animali che condividono» ed entrambi sono in «continua evoluzione, come partner e come individui». Per questo motivo «hanno deciso che è la cosa migliore da fare mentre entrambi si focalizzano su se stessi e le rispettive carriere».

Cyrus ora è lontana da Hollywood ma molto vicina al Ticino: è in vacanza con un'amica sul Lago di Como e sta condividendo una quantità di foto e video.

I due si erano sposati meno di un anno fa, nel mese di dicembre del 2018. La loro relazione, caratterizzata da vari tira e molla, è durata per circa un decennio.