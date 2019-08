Taylor Swift scioccata da una domanda dall'amico gay

NEW YORK - Taylor Swift vuole fare di più per supportare la comunità LGBT. La cantante 29enne è rimasta scioccata da una domanda che le ha fatto un suo amico gay e recentemente ha così voluto diversi rappresentati della comunità omosessuale, bisex e trans nel suo video musicale 'You Need To Calm Down'. Ha spiegato di aver preso questa decisione perché sente il bisogno di impegnarsi di più per i diritti civili.

Ha detto: «Uno o due anni fa io e Todrick (Hall, uno degli esponenti della comunità presenti nel suo video, ndr) eravamo in auto. Lui mi ha chiesto: 'Cosa faresti se tuo figlio fosse gay?'. Il fatto che me lo abbia chiesto mi ha scioccato, mi ha fatto capire che non avevo fatto abbastanza per rendere più chiara la mia posizione. Gli ho risposto: 'Se mio figlio fosse gay, sarebbe gay e basta. Non ho capito la domanda'. Per me è stato devastante realizzare che non ero stata abbastanza chiara pubblicamente sulla questione».

Taylor ha anche detto di aver in qualche modo evitato di esporsi troppo sul tema per paura di poter fare qualche errore. Parlando con il magazine 'Vogue' ha fatto sapere: «Praticamente nessuno ha gli stessi diritti di un uomo bianco eterosessuale. Non avevo capito fino a poco fa che avrei potuto aiutare anche la causa di una comunità a cui non appartengo. Ma la paura di poter dire o fare qualcosa che potrebbe risultare essere un errore c'è. Anche perché quando io faccio un errore, lo faccio sempre grande, e ne parla tutto il mondo. È una cosa che fa parte della mia vita...».