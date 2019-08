Futuri concorrenti di X Factor? Ascoltate Malika Ayane

MILANO - Malika Ayane, che il prossimo 12 settembre debutterà come giudice a X Factor insieme a Sfera Ebbasta, Mara Maionchi e Samuel dei Subsonica, ha deciso di dispensare alcuni consigli a chi prenderà parte come concorrente al talent show di Skyuno.

«Se dovessi dare un consiglio a qualcuno che comincia oggi, sarebbe quello di ascoltare tanto quello che è stato fatto prima di mettersi a lavoro, di fare esperienza, di andare a suonare e a cantare ovunque: dai matrimoni alle metropolitane. Insomma di sporcarsi le mani e di non essere assolutamente schizzinoso», ha spiegato la cantante durante un'intervista rilasciata alla redazione di X Factor.

«Non è la televisione che determina il successo, è quello che uno ha da dare! Perché poi se in televisione non ci si va... ci si mette magari qualche anno in più, un po' di tempo in più, però se sai fare qualcosa e se hai qualcosa da dire, prima o poi arriva... il bello arriva sempre!», ha aggiunto Malika.

L'artista 35enne ha poi detto di pensare che partecipare al programma condotto da Alessandro Cattelan non deve essere visto come un traguardo, ma piuttosto come un trampolino di lancio e un'occasione da cogliere per intraprendere una carriera musicale. «A successo veloce corrisponde fallimento altrettanto veloce. Vorrei che questa fosse un'esperienza utile per la loro vita, indipendentemente da quello che faranno dopo, dovessero anche decidere che lo spettacolo è tutt'altro rispetto a quello che pensavano fosse», ha continuato. «Mi piacerebbe fosse un percorso formativo», ha concluso.