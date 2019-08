Kate Hudson ama mostrarsi nuda

LOS ANGELES - Kate Hudson ha ammesso che le piace spogliarsi. L'attrice ha fatto alcune riflessioni sulla famosa copertina del 2001 realizzata per i 25 anni del magazine InStyle, in cui appariva come mamma l'ha fatta e che fu anche messa al bando in alcuni negozi.

Parlando di quel servizio, che fece quando aveva 22 anni, poco dopo essere stata protagonista del film 'Almost Famous', ha detto: «Fu messa al bando in alcuni negozi perché la giudicarono inappropriata. Ad ogni modo vendemmo un numero incredibile di copie». In un video ha poi spiegato di non aver mai avuto problemi a mostrarsi nuda: «Ad essere onesti, non mi ci vuole molto per spogliarmi. Le persone possono dire quello che vogliono, ma a me piace stare nuda. Mi è sempre piaciuto!».

Poi Kate, 40 anni, ha parlato anche di un'altra famosa copertina di cui fu protagonista nel 2004, questa volta durante la sua prima gravidanza, e ha spiegato che l'unica cosa che è cambiata da allora è che in occasione dell'ultima dolce attesa dello scorso anno ha abbandonato i tacchi alti. La Hudson, che ha i figli Ryder, 15 anni, e Bingham, 8, da precedenti relazioni e la piccola Rani, 10 mesi, con l'attuale compagno Danny Fujikawa, ha aggiunto: «Avevo 24 anni, e all'epoca indossavo i tacchi alti anche in gravidanza. Ma 15 anni dopo, no, durante l'ultima gravidanza non li ho mai messi».