Con Bob Saget e Kelly Rizzo il Locarnese si prepara a volare sui social

LOCARNO - Su invito di Ascona-Locarno Turismo, Ticino Turismo, Svizzera Turismo e Locarno Film Festival, Kelly Rizzo e Bob Saget sono giunti in territorio elvetico qualche giorno fa: a documentarlo sono le immagini pubblicate sui profili Instagram che li ritraggono brindare in treno, a Kloten (Zh), così come a Gstaad (Be).

Ma sarà a partire dal pomeriggio di oggi - secondo indiscrezioni - che potremmo incrociarli a Locarno e dintorni. E perché no, scambiare con entrambi qualche battuta. Con Kelly, forse anche in italiano, visto che ha origini siciliane. E con Bob, potrebbe essere carino ricordare, in particolare, Danny Tanner, personaggio di cui ha vestito i panni nella sitcom “Gli amici di papà”, produzione andata in onda anche alle nostre latitudini tra la fine degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta.

Stando alle voci, Kelly Rizzo e Bob Saget soggiorneranno fino a sabato all’Eden Roc di Ascona, tra momenti di relax e impegni professionali: a quanto pare già questa sera saranno in Piazza Grande per assistere alla proiezione di “Magari” - pellicola con protagonisti Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher diretta da Ginevra Elkann che apre la 72esima edizione del Locarno Film Festival -, così come all’opening party della rassegna che si terrà alla Villa San Quirico di Minusio dopo il film.

Per la coppia domani sembrerebbe previsto un giorno di relax: sempre secondo i ben informati, la coppia si recherà in Valle Verzasca - presumibilmente a pranzo in uno degli ottimi grotti che troviamo nella zona -, così come ai Termali Salini & Spa di Locarno.

Venerdì avremo invece modo di rivederli alla rassegna cinematografica, dove, in occasione della consegna del Leopard Award a Hilary Swank in Piazza Grande, anche Bob e Kelly sfileranno sul red carpet.

Giorni, questi, durante i quali, anche grazie ai due, il Locarnese godrà di ampia visibilità in rete: basta dare un’occhiata ai numeri che la coppia, a livello individuale, ha collezionato su Instagram: Kelly Rizzo viaggia attorno agli 80mila follower e Bob Saget, dal canto suo, oltrepassa il milione.

