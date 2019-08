Bella Thorne: «Il successo da bambina mi ha danneggiata»

LOS ANGELES - Bella Thorne ha raccontato che aver raggiunto la fama quando era solo una bambina ha influito molto negativamente sulla sua vita personale, visto che fin da piccola ha imparato che era più importante piacere agli altri che non a sé stessa. L'attrice, che ha esordito nel mondo dello spettacolo a 14 anni con il ruolo di CeCe Jones nello show "Shake it Up" su Disney Channel, ha detto che essere cresciuta con l'idea di dover piacere agli altri ha creato diversi problemi alla sua salute mentale.

La 21enne infatti ha più volte rivelato di avere grandi problemi psicologici e di non essere ancora in grado di capire cosa realmente la rende felice. «Se passi tutta la tua vita a fare una cosa, e sei stato educato a compiacere gli altri, è quasi impossibile sapere cosa ti rende realmente felice. Penso che tutti i bambini prodigio siano sempre a un passo dall'impazzire. Mi chiedo se quello che fanno è per compiacere chi hanno davanti o perché vogliono farlo loro. Io sinceramente ancora non lo so», ha raccontato Bella.

La giovane star di Hollywood è poi tornata a parlare del rapporto conflittuale che ha con sua madre Tamara, che lei accusa di non aver saputo svolgere il ruolo di genitore. Durante un'intervista con Keke Palmer ha spiegato: «Volevo solo essere accettata, volevo essere apprezzata e amata per come ero, ma ho sempre avuto la sensazione di non essere mai abbastanza. Volevo una famiglia più presente, che i miei genitori si imponessero di più con me, non ho mai parlato con i miei di questo e alla fine sono arrivata ad incolpare me stessa», ha concluso.