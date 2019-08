Stragi negli Usa, anche Rihanna contro Trump

LOS ANGELES - Le due stragi negli Stati Uniti del fine settimana non hanno lasciato indifferenti le star dello show business. In particolare Rihanna, che se l'è presa direttamente con Donald Trump.

«Il tuo Paese ha avuto due attacchi terroristici uno dietro l'altro, che hanno provocato almeno 30 vittime innocenti. Questo, solo alcuni giorni dopo un altro attacco terroristico in California, dove un terrorista è stato in grado di acquistare legalmente un fucile d'assalto (AK-47) a Las Vegas, poi guidare ore fino a un festival gastronomico californiano uccidendo 6 persone, incluso un bimbo piccolo!».

La popstar ha proseguito nel suo attacco social: «Immagina un mondo in cui è più facile ottenere un AK-47 che un visto! Immagina un mondo dove costruiscono un muro per trattenere i terroristi in America!».

Poi un pensiero alle vittime: «Le mie preghiere e le più sentite condoglianze alle famiglie e agli amati di tutte le vittime in Texas, California e Ohio! Sono così spiacuta per le vostre perdite! Nessuno merita di morire in questo modo! Nessuno!».