Non solo Cara e Ashley: le star che si sono sposate a Las Vegas

LAS VEGAS - Las Vegas è, oltre alla Mecca mondiale del gioco d'azzardo, una delle destinazioni più gettonate tra chi vuole sposarsi. C'è un po' la convinzione che unirsi in matrimonio nella città del Nevada siano sinonimo di un colpo di testa e di un legame che è destinato a durare, ed è colpa di parecchi Vip che hanno celebrato delle nozze usa-e-getta in mezzo al deserto.

Pensiamo a Britney Spears, che nel 2004 sposò l'amico d'infanzia Jason Alexander al culmine di una notte di baldoria. L'unione fu legalmente annullata dopo sole 55 ore e la motivazione non potrebbe essere più chiara: «La querelante Spears mancava di comprensione delle proprie azioni ed era incapace di approvare il matrimonio». Oppure c'è il caso di Nicolas Cage: il 23 marzo scorso l'attore si è sposato con una 34enne, salvo poi fare marcia indietro e annullare tutto: il 55enne ha spiegato di essere stato troppo ubriaco e, proprio come la popstar, non era in grado d'intendere cosa stava compiendo. Il divorzio è stato convalidato il 31 maggio scorso.

Anche Mia Farrow e Frank Sinatra si sposarono a Las Vegas, al Sands Hotel, nel 1966. La grande differenza di età tra la coppia (lei 19, lui 48) fece parecchio parlare e così la cerimonia stessa: durò solo quattro minuti e nessun membro della famiglia del cantante vi partecipò. La coppia si ruppe due anni dopo.

Il matrimonio più celebre fu senz'altro quello tra Elvis Presley e Priscilla Anne Bealieu: i due si sposarono con assoluta riservatezza nel 1967 e la loro unione durò sei anni.

Ci sono però delle unioni che sono durate nel tempo: Paul Newman e Joanne Woodward si sposarono in una cappella nel 1958 e il loro matrimonio fu rotto solo dalla morte del divo nel 2008, dopo 50 anni di unione felice.

Gli ultimi a sposarsi laggiù sono stati Joe Jonas e Sophie Turner - a celebrare è stato un imitatore di Elvis, nel più puro stile Las Vegas-trash - e (a quanto si dice, ma non c'è una vera e propria conferma) Cara Delevingne e Ashley Benson.