LONDRA - Un messaggio - pieno d’amore - piombato sull’account Instagram della coppia reale alle 9 in punto di oggi: «Buon compleanno alla mia fantastica moglie, grazie per esserti unita a me in questa avventura. Con amore Harry».

Un post accompagnato da un scatto che ritrae l’ex attrice, seduta, con un abito blu.

Poco prima, in ogni caso, non sono mancati gli auguri istituzionali da parte di Harry: «Auguro a Sua Altezza Reale, la duchessa di Sussex, un felice compleanno».