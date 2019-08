Bizzarro look per Keanu Reeves

LOS ANGELES - Keanu Reeves è stato fotografato con un look davvero particolare (vedi sotto al testo).

Come si può vedere sul New York Post, l’attore, noto per il suo aspetto molto classico e poco appariscente è stato immortalato con una folta barba, un taglio di capelli insolito, rasato ai lati, e una maglietta attillata che arriva solo al di sopra dell’ombelico.

Come è possibile dedurre, si tratta di esigenze di set. Keanu Reeves sta infatti girando Bill & Ted Face the Music, la terza puntata delle avventure di due fan del metal la cui uscita è prevista per il 2020.

Il primo film, intitolato La grande avventura di Bill e Ted, risale al 1989. Il secondo, Un Mitico Viaggio, è arrivato due anni dopo.

keanu reeves trying out a new look pic.twitter.com/XRiaIHf2dm — keanu doing things (@keanuthings) August 2, 2019