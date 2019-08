Anche i divi soffrono, Ed Sheeran ha il cuore a pezzi: è morto il suo gatto

LONDRA - Il gatto di Ed Sheeran, Graham, è morto. Il cantante è in lutto per la scomparsa del suo primo amico a quattro zampe e poche ore fa ha utilizzato Instagram per condividere una foto di Graham da cucciolo, aggiungendo solamente l'emoji di un cuore spezzato. Ed aveva adottato il piccolino quando era poco più che un neonato e il manager della pop star, Stuart Shaw, si era preso cura del gatto insieme alla moglie Liberty durante i periodi in cui Sheeran era in tour.

Confermando la morte di Graham sul social, Liberty ha fatto sapere: «Il nostro amatissimo amico Graham se n'è andato la scorsa notte dopo essere stato investito da una macchina. Siamo completamente distrutti. Era dolcissimo. Era divertente e intelligente ed aveva fatto amicizia con un enorme pastore tedesco. Ci mancherai tantissimo. Grazie per tutto il divertimento».

Ed e la moglie Cherry Seaborn hanno ancora altri due gatti trovatelli, Calippo e Dorito, a cui un anno fa hanno creato addirittura una pagina Instagram che appena 24 ore dopo il lancio aveva già oltre 140mila follower.