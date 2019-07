Altro che Bradley Cooper: Lady Gaga esce col suo tecnico del suono

LOS ANGELES - Lady Gaga frequenta il suo tecnico del suono da settimane. La pop star 33enne l'altro giorno è stata avvistata mentre baciava Dan Horton durante un brunch a Studio City, in California, ma sembra che i due abbiano iniziato a uscire insieme ormai già da qualche tempo.

Una fonte ha spiegato a 'Entertainment Tonight': «Tra Gaga e Dan c'è una chimica fortissima. Si frequentano ormai da settimane dopo aver lavorato insieme per molto tempo. Lui sta collaborando alla realizzazione del nuovo album di lei, hanno trascorso tante ore a lavoro insieme e si sono avvicinati molto. Così il loro rapporto si è trasformato in qualcosa di più. In molti avevano notato da tempo che tra loro c'era una chimica particolarmente forte. Adesso che Gaga ha iniziato a concedersi un po' di tempo per sé stessa, hanno iniziato a uscire insieme. Sembrano davvero una coppia ben assortita».

È la prima volta che la cantante viene avvistata mentre bacia qualcuno in pubblico da quando si è lasciata con l'ex Christian Carino, ormai lo scorso febbraio. Un insider ha detto: «Dan è adorabile. È del sud, è un artista, è molto distante dallo stereotipo dell'uomo di Hollywood. Al momento si stanno divertendo e questa cosa piace a entrambi. Insieme parlano molto di musica, per Gaga è una boccata di aria fresca».