Shawn e Camila non si nascondono più

MIAMI - La relazione tra Shawn Mendes e Camila Cabello si fa sempre più seria dopo che i due sono stati avvistati mentre si baciavano a Miami. Lo scorso lunedì i due sono stati pizzicati in teneri atteggiamenti dai paparazzi in Florida. Alcuni reporter li hanno immortalati mentre si baciano in mare e prendono il sole.

Una fonte ha recentemente raccontato che il rapporto tra Shawn e Camila è nato in maniera molto naturale ed è arrivato al momento giusto. «Entrambi hanno la sensazione di stare insieme da molto più tempo di quanto non sia in realtà. È da un po' che si conoscono e le cose si stanno evolvendo in maniera molto naturale, ma anche molto velocemente. Adesso è davvero il momento giusto per loro. Sono sicuri di quello che stanno facendo. Sono entrambi anche molto eccitati. Non vogliono mai separarsi, sono insieme sette giorni a settimana, ventiquattr'ore su ventiquattro. Lei non vuole allontanarsi da lui, in questo momento ha la possibilità di farlo e non si fa sfuggire quest'opportunità», ha spiegato il beninformato.

In passato Camila aveva parlato del rapporto di amicizia nato tra lei e Shawn, spiegando di aver trovato in lui una persona molto cara, un amico di cui potersi fidare. Ben presto quest'amicizia si è però trasformata in amore.