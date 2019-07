Prime Video: serie che vanno, serie che arrivano

LOS ANGELES - Ci sono alcune novità in casa Amazon Studios. Nel corso dell'incontro con la stampa di sabato i boss della società di produzione hanno annunciato alcuni nuovi accordi e delle decisioni più o meno dolorose per gli abbonati a Prime Video.

Chi arriva - C'è un accordo di massima con Blake Lively (non è noto per quale progetto), con la società di produzione del premio Oscar Forest Whitaker e con Lena Waithe. In più sono confermate le nuove stagioni di "Carnival Row" e "The Expanse", mentre lo studio ha ordinato ai produttori di "Homeland" la creazione di una serie tratta dal libro "The Banker's Wife". È in arrivo poi, probabilmente nella prima metà del 2020, un programma di moda "Making the Cut", in stile "Project Runway", che sarà condotto da Heidi Klum e Tim Gunn e che avrà un duplice obiettivo: intrattenere il pubblico e far sì che gli utenti Prime comprino su Amazon i prodotti mostrati nello show, una volta che gli aspiranti stilisti avranno creato la propria linea di abiti e accessori.

Chi se ne va - Tra gli show che non ritorneranno ci sono "Too Old to Die Young", la prima serie tv di Nicolas Winding Refn (quello di "Drive" e "Solo Dio perdona"), esperimento durato una sola stagione, e "Patriot", show su un improbabile agente segreto il cui taglio tra azione e commedia grottesca non ha mai convinto del tutto nelle sue due stagioni. Anche "The Romanoffs" non tornerà, confermando il piano iniziale che prevedeva una singola stagione.

E "Fleabag"? - Gli Amazon Studios sarebbero felici di accogliere lo show creato da Phoebe Waller-Bridge per una terza stagione, sebbene la sceneggiatrice e comica abbia detto che per lei il progetto è concluso. «Tutto ciò che vuole fare, siamo pronti a farla» ha dichiarato il capo della programmazione Jennifer Salke.