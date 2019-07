NEW YORK - Cardi B si è persa i primi passi della figlioletta Kulture. Lo ha ammesso la stessa rapper nel corso di una Instagram: in quel momento si trovava a migliaia di chilometri di distanza - a Lincoln, in Nebraska - per un incontro con i fan al termine di un concerto. A informarla dell'avvenimento sono state due telefonate: una della sorella Hennessy e l'altra del marito e padre della piccola, il rapper Offset.

«Ha sempre assistito alle cose belle!» ha detto Cardi del marito, usando in realtà - come è nel suo stile - un termine ben più colorito. «La mia piccola inizia già a camminare. Non ce la faccio! Non ce la faccio!».

All'inizio di questo mese Kulture ha avuto la festa per il suo primo compleanno. I genitori hanno affittato un intero locale di New York, spendendo secondo Tmz la bellezza di 400mila dollari.