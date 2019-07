Valeria Marini fa mea culpa e si pente per il bagno nella Barcaccia

ROMA - Valeria Marini, che due settimane fa è stata multata per essersi immersa nella famosa fontana della Barcaccia a Roma, ha ammesso di aver fatto un errore e ha detto che pagherà la sanzione da oltre 500 euro. «Stavo girando in Piazza di Spagna il video del mio primo singolo, 'Me gusta'. Ero elettrizzata, perché al corpo di ballo si sono aggiunti anche i fan che ogni mattina mi aspettano sotto casa. Quel giorno faceva un caldo torrido e per rinfrescarmi sono entrata nella fontana della Barcaccia, ma solo con i piedi», ha spiegato la showgirl durante un'intervista rilasciata al settimanale "Gente".

La Marini ha poi aggiunto che il suo gesto e la reazione delle autorità potrebbero però avere un effetto positivo e spingere gli altri a non compiere di nuovo il suo stesso errore, mancando di rispetto alla Città Eterna. «Mi hanno fatto una multa da oltre 500 euro, che pagherò. Mentre del Daspo (provvedimento che vieta a qualcuno di avvicinarsi a uno specifico luogo, ndr) non so nulla. Ho fatto una cosa sbagliata, è vero. Spero che questa vicenda aiuti ad accendere i riflettori sul vero problema di Piazza di Spagna: la sporcizia che viene lasciata dai turisti per strada. Che imparino a rispettare questa città, Roma lo merita. E le autorità vigilino su questi comportamenti», ha concluso Valeria.