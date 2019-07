Gwyneth Paltrow si piace più oggi di quando era giovane

LOS ANGELES - Gwyneth Paltrow è meno critica nei confronti di sé stessa adesso che è più grande d'età. L'attrice 46enne ha detto di aver sempre trovato qualcosa di «divertente» nel suo aspetto, ma nonostante le paranoie sulla sua fisicità, ha iniziato a sentirsi sempre meno a disagio col passare degli anni. Ha spiegato: «Ho sempre trovato qualcosa di divertente nel mio aspetto. Credo che sia molto raro che una persona si ritenga bella, lo vedo anche con le altre donne, non è la prima cosa che pensi quando ti guardi allo specchio. Ma più vado avanti nella vita e più ho fiducia in me stessa, sono diventata meno autocritica, ho più chiari i miei valori. Queste sono cose più difficili da raggiungere quando sei una giovane donna».

La stella di Hollywood è consapevole di essere considerata una bellissima donna nell'industria cinematografica e ha detto che questo le ha messo ansia perché pensava che invecchiando sarebbe apparsa meno attraente agli occhi degli altri. «Sono considerata una bellissima donna, anche se non da tutti certamente. Quindi ho iniziato a pensare cosa il fatto di invecchiare potesse significare per me. Avvicinarsi alla menopausa, iniziare ad avere le rughe. Cosa possono fare queste cose alla mia identità di donna?», ha aggiunto.