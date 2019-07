Spiacevole incidente al party per i 50 anni di Jennifer Lopez

MIAMI - Ryan Seacrest è stato respinto all'ingresso della festa di compleanno di Jennier Lopez. Nonostante la pop star abbia invitato il presentatore tv al party e lui sia volato appositamente per l'occasione da New York a Miami, Ryan c'è rimasto molto male quando ha scoperto che il suo nome non era nella lista degli ospiti.

Nel programma tv 'Live With Kelly e Ryan' ha spiegato alla sua co-conduttrice: "Jennifer mi ha mandato un invito. Io mi sono detto, 'Wow, mi è arrivato un invito diretto...'. Certo, la festa era a Miami, ma ho pensato che sarei andato comunque. La conosco da tanto tempo. Arrivo all'ingresso, orgoglioso e sorridente. Il tizio della security ha un alista e ci sono diversi Ryan, ma non ci sono io. Mi dice che non potevo entrare. Questa storia è vera. Io gli dico che ci deve essere un errore. Allora lui fa una chiamata e a quel punto mi lascia passare".

Così, forse per farsi perdonare, Jennifer lo ha fatto sedere al tavolo proprio con lei e il suo futuro sposo Alex Rodriguez. Poi Ryan prima della fine dei festeggiamenti è sgattaiolato via per riprendere un aereo per New York visto che la mattina seguente avrebbe dovuto condurre il suo programma in diretta come ogni giorno.