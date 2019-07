Rissa in diretta tra Sgarbi e Mughini

ROMA - Durissimo scontro in diretta tra i celebri opinionisti televisivi Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Durante un dibattito relativo alle indagini della magistratura italiana sulla Lega di Matteo Salvini, nello studio di “Stasera Italia” - talk show di Rete4 - gli animi si sono dapprima scaldati, per poi degenerare in una vera e propria lite furibonda. Urla, insulti violenti, spintoni e sedie: tanto che per sedare lo scontro, i due sono stati separati dai presenti in studio.

Mentre Mughini parlava a proposito delle indagini sui presunti finanziamenti russi alla Lega, Sgarbi ha interrotto l'opinionista inveendo dapprima contro la magistratura, e insultando poi lo stesso Mughini, che non le ha certo mandate a dire.