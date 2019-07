Pamela Prati torna a difendersi: «Io vittima di malvagità, l'amore è la mia più grande sofferenza»

ROMA - Pamela Prati, protagonista di uno dei casi mediatici più chiacchierati degli ultimi tempi, quello del suo finto matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone, è tornata a far sentire la sua versione dei fatti tramite una lettera pubblicata nel libro "Prati-gate". «L'amore è stata la mia più grande sofferenza. Ne sono stata privata da quando avevo due anni, da quando mi hanno strappato, assieme ai miei fratelli, dalle braccia di mia madre, caricata, come bestiame, su una camionetta e portata in un istituto dall'altra parte della Sardegna», ha spiegato la showgirl.

«Tornata tra le braccia della mamma, la bambina ha passato la sua vita a cercare quello che le era stato strappato negli anni più delicati della sua vita: l'amore, la famiglia. Cresce, diventa donna», ha continuato. Ed è qui che la triste vicenda della sua infanzia si ricollega agli avvenimenti degli ultimi mesi.

Secondo la Prati, infatti, le due sue ex agenti l'avrebbero plagiata utilizzando una falsa identità virtuale, quella, appunto, di Mark Caltagirone. «A un certo punto un Deus ex machina malvagio le realizza esattamente questo sogno, utilizzando i suoi racconti: le costruisce l'uomo dei suoi sogni e due bambini di cui occuparsi», ha aggiunto la showgirl 60enne. L'ex primadonna del Bagaglino ancora una volta si dice così vittima e non complice della creazione della fake news più incredibile dell'ultima stagione tv.