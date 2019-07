Non avere i diritti di "Rocky" fa infuriare Sylvester Stallone

LOS ANGELES - Sylvester Stallone è furioso per il fatto di non possedere alcun diritto sui film della saga cinematografica di 'Rocky'. L'attore 73enne non solo è stato protagonista della prima pellicola del 1976, ma ha anche scritto la sceneggiatura. Quel film ottenne 10 nomination agli Oscar, vincendo nelle categorie 'Miglior Film', 'Miglior Regia' e 'Miglior Montaggio'. La superstar odia però il fatto di non avere alcun titolo per rivendicare una parte dei diritti per la sua famiglia.

Parlando con il magazine 'Variety' ha detto: «Non ho alcun diritto su "Rocky". Ogni parola, ogni sillaba, ogni errore grammaticale era colpa mia. Sono scioccato del fatto di non aver mai ottenuto niente di più. Mi è stato detto che ero stato pagato e che non dovevo pretendere altro. Ero furioso». Dal 1976 sono stati realizzati ben otto film su Rocky, compresi due spin-off. Ma Stallone ha ammesso che sebbene ritenga di meritare una porzione degli introiti sui diritti della saga, quando iniziò a recitare era molto giovane e naif e non voleva pretendere troppo rischiando di creare problemi.

Inoltre il produttore Irwin Winkler ritiene che Stallone abbia guadagnato abbastanza dai film di Rocky nel corso degli anni.