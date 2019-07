Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e quell'insospettabile passione per la ceramica

LOS ANGELES - Brad Pitt e Leonardo DiCaprio sono diventati amici grazie alla ceramica. Le due superstar hollywoodiane hanno lavorato insieme nel film "C'era una volta a... Hollywood" e sul set hanno subito legato moltissimo. Da quel momento hanno iniziato a trascorrere molto tempo insieme anche per via del loro interesse comune per la ceramica, tanto che passerebbero spesso intere serate a creare oggetti in terracotta nello studio che Brad possiede a Los Angeles.

Una fonte ha raccontato al 'The Sun': «Brad ha uno studio dove crea sculture nella sua casa e spesso ospita Leo a cui piace questo genere di attività. A volte trascorrono del tempo insieme ad altri artisti amici di Brad, altre volte invece sono loro due da soli. Leo porta dei sandwich presi nel suo locale preferito, Fat Sal's, e i due passano diverse ore insieme a creare arte fino alle prime luci dell'alba».

Recentemente Brad ha preso in giro Leonardo per il suo ruolo in "Titanic" ed in particolare per la scena in cui lui, nei panni di Jack, resta immerso nell'acqua gelata mentre Rose, interpretata da Kate Winslet, si mette al sicuro su una porta galleggiante. Secondo Pitt probabilmente anche Leo avrebbe potuto facilmente salire sulla porta di legno, visto che lo spazio c'era, e quindi salvarsi.