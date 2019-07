«Grazie "Re Leone" per avermi fatto piangere un sacco davanti a dei bambini»

LOS ANGELES - Per festeggiare il compleanno di sua figlia Lola l'aveva pensata davvero giusta: un'anteprima esclusiva del nuovissimo remake de "Il re leone" di Disney. Peccato che, per l'attore Jason Momoa, la faccenda abbia preso una piega... decisamente inaspettata.

Tanto il coinvolgimento che il 39enne ha finito per piangere (e diverse volte) durante la proiezione: «"Il Re Leone" era strepitoso, epico e commovente e ti tocca dritto al cuore! Congratulazioni a chi l'ha fatto! Grazie per avermi fatto piangere un sacco di volte davanti a dei bambini», ha instagrammato la star di "Aquaman" postando due foto in compagnia della famiglia (in cui spicca anche la moglie Lisa Bonnet). Ci viene spontanea la domanda. Ma il buon Jason durante quella mitica scena di Mufasa e Simba, avrà pianto? (Sì, dai).

Ma non era l'unico regalo per la giovanissima festeggiata, come confermato da un video sul social fotografico: per lei anche una tavola da skate customizzata con la scritta Momoa.