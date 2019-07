Per proteggere la sua privacy Ed Sheeran si è comprato mezzo isolato

LONDRA - Ed Sheeran ha speso 4 milioni di sterline per acquistare le proprietà confinanti con la sua casa di Londra. Il cantante 28enne ha voluto fare quest'operazione immobiliare per proteggere la sua privacy quando si trova nella casa da poco meno di 20 milioni di sterline che possiede nella capitale inglese.

Una fonte ha spiegato al tabloid 'The Sun': «Quando ha avuto la possibilità di comprare le due case accanto alla sua villa di Londra, lo ha fatto. Non ha solo messo a segno un ottimo investimento, ma ha aumentato le possibilità che nessuno si lamenti per la musica alta o per i suoi party, e migliorato la sua privacy. Poi ha acquistato anche l'appartamento sopra il suo ristorante a Notting Hill mettendo così al riparto da diversi problemi questo business che sta andando molto bene».

Per Ed questo tipo di operazioni non sono di certo una novità: è da tempo un patito del settore immobiliare e ha un patrimonio di immobili che conta ben 22 proprietà per un valore che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Proprio niente male...