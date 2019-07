La nuova Marvel si presenta: Thor (ma donna), Vedova Nera e gli "Eterni" con la Jolie

SAN DIEGO - Un Comic-con nel segno della donna e della novità quello portato a San Diego da Marvel quest'anno. Una serie di incontri con i fan, come ormai è prassi nella fiera che più nerd non si potrebbe, zeppi zeppi di star ma anche di annunci anche abbastanza clamorosi.

Come continueranno le saghe dei supereroi del grande schermo dopo quel cataclisma che è stato "Endgame" per gli Avengers? Con "Gli Eterni" ("The Eternals"), un gruppo nuovo di zecca che sarà interpretato da un cast di tutto rispetto su cui spicca Angelina Jolie. Ma la diva 44enne non sarà da sola, con lei - fra gli altri - anche Salma Hayek e il britannico Richard Madden.

A brandire il martello del tuono nel nuovo "Thor: Love and Thunder", invece, sarà pure Natalie Portman. Lo ha confermato il regista Taika Waititi presentando il cast della pellicola. Protagonista sarà comunque il solito super-carismatico Chris Hemsworth accompagnato ancora una volta dalla Valchiria di Tessa Thompson. «Beh non è male», ha scherzato Portman brandendo un replica in plastica del celebre maglio, «devo dire che penso di aver sempre avuto un piccolo martello dentro di me».

È stato poi il turno di Scarlett Johansson che ha presentato al pubblico il film dedicato alla "sua" Vedova Nera di cui si parlava già da tempo. Con lei nel cast anche la pluricandidata all'Oscar Rachel Weisz e David Harbour (Hopper di "Stranger Things", per intenderci). Per l'occasione è stato mostrato anche un trailer, il film è previsto per il 1 maggio del 2020. «Un film come questo 10 anni fa non avrei potuto interpretarlo», ha confermato l'attrice, «potrò interpretare Natasha (il nome dell'eroina, ndr) come donna realizzata al 100%».

Per la televisione, o meglio per il nuovo servizio di streaming Disney Plus che verrà lanciato a novembre, saranno ben quattro le serie targate Marvel: ci sarà "Hawkey" (con Jeremy Renner), "Loki" (con Tom Hiddleston), "The Falcon and the Winter Soldier" e "WandaVision" (ovvero Scarlet Witch e Visione degli "Avengers") che sarà invece un contenitore dai toni surreali con diversi cameo importanti.

Annunciato anche un seguito per l'apprezzato "Dr. Strange" che non vedremo però prima del 2021. Ad accompagnare Benedict Cumberbatch, ci sarà pure la sopracitata Elizabeth Olsen (ovvero Scarlet Witch).

