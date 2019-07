Patrick Stewart torna a "Star Trek"

SAN DIEGO - Il Comic-Con di quest'anno sta riservando una montagna di sorprese ai fan della fantascienza. Come l'annuncio del ritorno di Patrick Stewart a "Star Trek". L'attore si è detto «delirantemente felice» di rivestire i panni di Jean-Luc Picard dopo una pausa durata parecchi anni.

Stewart ha fatto fatica a contenere l'emozione: «Non sappiamo mai quando sarà il nostro momento migliore - ed è ora» ha detto. La sua voce si è incrinata ricordando i giorni in cui ha girato le scene finali di "Star Trek: The Next Generation" e di come abbia tentennato nel ritornare alla serie. È stato durante un colloquio con il team di sceneggiatori, e in particolare Michael Chabon, che le emozioni già provate sono tornate a galla. «Sono ancora qui e non se ne andranno» ha aggiunto.

keystone-sda.ch/ (Chris Pizzello)